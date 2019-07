Suport a dues persones citades a declarar per intentar evitar un desnonament

24.07.2019 | 04:00

Un seguit d'entitats ha donat el seu suport a Pilar de Dios i Karim El Otmani, que han estat citats a declarar avui als Jutjats perquè van intentar evitar el desnonament d'una família. El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana, Espai Drets i la Comissió de Seguiment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat van difondre ahir un comunicat de recolzament. "Malauradament, la realitat que està suportant la nostra ciutat, des de ja fa temps, és la de continus desnonaments arditraris de moltes famílies, sense cap alternativa que garanteixi el seu dret a l'habitatge i els seus drets fonamentals com a persones", indica el comunicat. Y afegeix que "gràcies a l'actuació de molts activistes de diferentes col·lectius, com la Pilar i el Karim, s'està fent front a aquesta situació indigna per a moltes persones".