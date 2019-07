Oriol Baeza, medalla de bronze en matemàtiques

Mercè Boladeras

24.07.2019 | 04:00

"Estic molt content d'haver guanyat la medalla de bronze a l'Olimpíada de matemàtiques internacional celebrada a Bath (Anglaterra). Vaig participar però no tenia gaires expectatives, tot i que havia treballat molt. He tingut molta sort i estic molt satisfet del resultat". Són paraules de l'Oriol Baeza, alumne de l'Institut Terrassa, on ha finalitzat el 2n de batxillerat. L'Oriol va pujar al podi un cop el jurat li donà la puntuació per la qual ha obtingut la medalla de bronze. "És un concurs de molt nivell. Participaven 600 estudiants de 110 països. Són dos dies d'examen i cada dia has de resoldre tres problemes amb un temps de quatre hores i mitja. Sembla molt temps però és molt complicat". A més de la medalla de bronze, l'Oriol ha estat seleccionat per participar en l'Olimpíada Iberoamericana que tindrà lloc al setembre a Mèxic. Un nou repte per a aquest alumne d'excel·lència en selectivitat (9,4) que estudiarà el doble grau en Matemàtiques i Enginyeria Aeroespacial a la Universitat Politècnica de Catalunya.