Més de 30 espectacles en la 12° edició del Festival TNT

M.B.

24.07.2019 | 14:59

La dotzena edició del Festival TNT de noves tendències artístiques de Terrassa omplirà la ciutat amb més de 30 espectacles durant tres dies, del 26 al 28 de setembre, amb companyies de Catalunya, de l'Estat espanyol i d'Europa. La programació presenta com a línea central dos temes: l'individu en relació als altres i la dona. D'aquest nombre de produccions, cal destacar que nou són estrenes. Entre d'altres, citar la creació "Germinal", de L' Amicale, que inaugurarà la gran marató artística al Teatre Principal.

El festival s'ha presentat aquest migdia en un acte a Barcelona que ha reunit a la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, acompanyada de la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques de la Generalitat, Àngels Ponsa i del director artístic del certamen, Pep Pla. També han assistit representants de les companyies participants.

El festival d'enguany s'ha concentrat en tres dies, de dijous a dissabte, per facilitar la presència de programadors. També incorpora nous espais, la Casa de la Música i l'Auditori Municipal. Subratllar també que és l'últim sota la direcció de Pep Pla, qui ja va comunicar al febrer passat que plegava per dedicar-se de ple a la professió. Pla ha rebut moltes felicitacions per la feina feta dels representants polítics i artístics.