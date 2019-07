El Govern crida a no baixar la guàrdia davant l'alt risc de foc

Redacció

24.07.2019 | 04:00

El Govern fa una crida a no baixar la guàrdia davant l'alt risc d'incendi fruit de l'onada de calor i agraeix la col·laboració ciutadana.

Ahir al migdia es va tornar a reunir el comitè tècnic del Pla PROCICAT, que es manté en fase d'alerta per l'onada de calor que està previst que s'allargui fins demà dijous. A la reunió també es va decidir mantenir la prealerta del Pla INFOCAT per l'elevat risc d'incendi forestal.

Fins aquest dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les temperatures poden ser molt altes. Avui les superacions del llindar es podran produir a qualsevol punt, amb més probabilitat a les comarques centrals i a ponent, i tindran caràcter general excepte al litoral i prelitoral que tindran caràcter local. De cara a dijous, les temperatures no seran tant elevades i no es preveu que hi hagi superacions de llindar al prelitoral i litoral central i sud.

Protecció Civil de la Generalitat segueix demanant als Ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat.