Fuig després de xocar amb uns contenidors de residus al carrer d'Adra

24.07.2019 | 04:00

La Policia Municipal va trobar dilluns un cotxe que havia fugit després de xocar amb uns contenidors de residus al carrer d'Adra. Una ciutadana va trucar la policia a les 8.40 del vespre per avisar que un turisme havia topat amb uns contenidors i el conductor volia marxar del lloc. Els fets van tenir lloc a l'alçada del carrer d'Albacete. Una patrulla es va adreçar al lloc. Hi va trobar un contenidor danyat i restes del vehicle a la calçada. La testimoni va donar dades sobre marca i color del vehicle. Els agents van donar una batuda per la zona i van localitzar un vehicle que coincidia amb la descripció i que presentava danys que es corresponien amb l'accident. Per tot això, els guàrdies van denunciar el conductor per marxar del lloc de l'accident sense facilitar dades.