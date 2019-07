Dues persones ferides en ser atropellades per un vehicle al carrer de Topete 

24.07.2019 | 04:00

Dues persones van ser atropellades dilluns al matí per un turisme quan creuaven un pas de vianants al carrer de Topete. Els fets van passar a les 8.30. El 112 va comunicar a la Policia Municipal l'accident, que va ocórrer quan el turisme girava per accedir al carrer de Sant Quirze. La persona que conduïa no va veure les víctimes, que creuaven pel pas de vianants. Els ferits estaven conscients i no presentaven ferides visibles, encara que un dels dos es queixava d'un cop al cap, segons la policia. Dues ambulàncies van traslladar els vianants a MútuaTerrassa.