La denúncia de l'agressió d'una mestra per la bandera d'Espanya arriba als jutjats

Redacció

24.07.2019 | 04:00

Un jutge de Terrassa ha obert diligències sobre la suposada agressió per part d'una professora del col·legi Font de l'Alba a una alumna de 10 anys per dibuixar una bandera espanyola en el seu quadern. El magistrat ha demanat a la Fiscalia que concreti per què delicte considera que s'ha de seguir la investigació.Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i recull l'agència EFE, el titular del jutjat d'instrucció ...