Laura Mangas

24.07.2019 | 15:18

L'Ajuntament de Terrassa ha decretat tres dies de dol oficial per l'assassinat d'una dona presumptament a mans de la seva parella en el pis que compartien al Vapor Gran. Després de la reunió de la Taula de Feminicidi, convocada a les 14 hores, l'alcalde, Jordi Ballart, ha lamentat els fets i ha assegurat que "el govern no esgarraparà recursos ni esforços per estar al costat de la família".