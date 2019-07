Convocada la Taula de Feminicidi

Un policia, al domicili on s'ha produït el presumpte assassinat.

Un policia, al domicili on s'ha produït el presumpte assassinat. Nebridi Aróztegui

24.07.2019 | 12:28

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha convocat per avui a les 14 hores la Taula de Feminicidi, amb motiu del pressumpte assassinat d'una veïna de Terrassa comès aquest matí a la ciutat. La Taula estarà presidida per l'alcalde i la composaran la regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín, representants de Mossos d'Esquadra, de Policia Municipal de Terrassa, del Gabinet d'Alcaldia i dels serveis de Premsa, Comunicació i Polítiques de Gènere de l'Ajuntament.

La reunió tindrà lloc a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, i serà oberta als mitjans gràfics a l'inici. Un cop finalitzada, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, atendrà els mitjans per explicar les mesures preses en el marc de la Taula