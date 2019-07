Assassinat al Vapor Gran

24.07.2019 | 12:21

Un home, presumptament, ha assassinat a la seva dona en un pis situat en el Vapor Gran, al centre de Terrassa. Els fets s'han produït al Passeig del Vapor Gran número 2, a un quart pis. Pel que sembla, el presumpte assassí, que seria advocat segons algunes informacions, s'hauria lliurat a la comissaria de la Polícia Nacional, a pocs metres d'on s'ha produït l'assassinat. Agents de la Policia Nacional haurien trobat el cadàver de la dona, metgessa de professió, després de la confessió de l'home que s'ha produït poc després de dos quarts de deu d'aquest matí. El presumpte assassí està retingut a la Comissaria de la Polícia Nacional. El cas ja ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra, que s'han traslladat fins al domicili on es troba el cos de la víctima, a l'espera de l'arribada de membres de la policia científica i del forense.

Diverses entitats ja han condemnat els fets, entre elles el sindicat de Comissions Obreres de Catalunya, que " mostra la seva indignació i preocupació per fets com aquest, se suma a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista com una qüestió d'Estat, i destaca el compromís ferm a cooperar en la construcció d'una societat en la qual les dones puguin viure lliures de qualssevol de les violències". L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa (Icater) també ha mostrat el seu rebuig i condemna al "segon feminicidi conegut el 2019 a Terrassa".