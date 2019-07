En marxa els inflables d'aigua a Vallparadís

23.07.2019 | 13:19

Ja s'han posat en marxa les mesures per lluitar contra la segona onada de calor. Els inflables d'aigua han rebut els primers nens, tot i que han estat poques les famílies que s'han atrevit a desafiar l'intens sol que cau sobre la zona. També la piscina de Vallparadís ha obert les seves portes de forma gratuïta pels col·lectius de risc (majors de 65 anys, persones amb discapacitat i menors de 7 anys acompanyats). No hi ha hagut aglomeracions. Res a veure amb les cues que es van patir fa menys d'un mes, quan la piscina va ser gratuïta per a tothom.