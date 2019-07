Lleuger increment de vendes en un comerç polaritzat

23.07.2019 | 12:33

L'estat de salut del comerç català està marcat per una alta polarització. Així, un 32 % dels comerços han incrementat vendes i un 24 per cent beneficis. Tanmateix, hi ha un 40 per cent de comerços que empitjora. L'informe apunta que els canvis d'hàbits dels consumidor i el comerç electrònic són els principals factors que expliquen la baixada del trànsit a les botigues. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre la salut del comerç (Esco) de l'Escola Universitària del Comerç de Terrassa (Escodi). L'estudi aporta dades sobre l'evolució de les vendes, els marges, els beneficis, la percepció dels ànims dels consumidors per part dels comerciants, entre altres temes.