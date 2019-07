23.07.2019 | 19:43

Incendi d'un microones a Terrassa. Els bombers han revisat avui un habitatge al carrer de Catalunya, a Sant Pere, per l'incendi desencadenat a un microones. No hi ha hagut ferits ni intoxicats, segons Bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha rebut l'alerta a l'1.40 de la tarda.