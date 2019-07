El govern local fa marxa enrere amb els canvis a la Policia Municipal

Laura Mangas

23.07.2019 | 04:00

L'equip de govern esperarà encara uns mesos per portar a terme canvis organitzatius, si calen, per complir amb una de les seves mesures estrella: reforçar la policia de barri. El regidor de Seguretat, Xavier F. Rivero, així els ho va comunicar als agents locals en una reunió dijous passat.La plantilla de la Policia Municipal està satisfeta amb la decisió del govern de fer marxa enrere amb el trasllat d'agents de la secció de motoristes per ...