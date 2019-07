Una festa de braços oberts i final de foc

Can Palet II. Festa major

A Can Palet II la festa del cap de setmana ha estat una nova oportunitat d'obrir les portes i convidar a tothom a gaudir del programa d'activitats. Veïns de Xúquer, Torrre-sana, Guadahorce i Vilardell, amb els que Can Palet manté una relació estreta de col·laboració, van participar en la paella popular de diumenge, que va servir més de 150 racions.La celebració va començar divendres amb el pregó de l'alcalde Jordi Ballart. Coneixedors de l'afició del primer edil per la cuina i en especial per ...