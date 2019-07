Enfonsament del sostre d'una nau a Segle XX

23.07.2019 | 04:00

Part del sostre d'una antiga nau industrial del barri de Segle XX es va desplomar diumenge a la tarda, sense provocar ferits. L'enfonsament va afectar la meitat de la cobertura de l'edifici, situat al carrer de les Navas de Tolosa, segons van indicar fonts de Bombers de la Generalitat. Una dotació d'aquest cos va acudir a la zona i va revisar l'immoble per a assegurar-se que dins no hi havia ningú. L'alerta va arribar als cossos d'emergències a les 6.45 de la tarda. L'Ajuntament va ser informat de l'incident.