Dues detingudes per un robatori violent

J. Ll.

23.07.2019 | 04:00

Potser el que volien perpetrar era un furt, però la cosa es va complicar i el que van acabar cometent va ser un robatori amb violència perquè van agredir a una dependenta. La Policia Municipal va detenir el dissabte a les dues assaltants: havien robat peces de roba de diversos comerços. Després de l'últim, en el Raval de Montserrat, les van detenir. Portaven damunt uns quaranta articles. I una navalla.

Minuts abans de les 3.30 de la tarda, la Policia Municipal va saber del robatori. No va ser per una trucada. Va ser per iniciativa pròpia. Els fets van passar molt a prop del Consistori terrassenc.

Uns agents que prestaven servei a l'Ajuntament van sentir crits. Algú demanava ajuda. Els policies van veure dues dones que corrien carregades amb bosses de roba.

Els guàrdies van intervenir. Van córrer darrera de les sospitoses. Un agent les va aturar al carrer de la Goleta, mentre arribaven al lloc més efectius de suport. Mentrestant, la policia intentava aclarir el que havia passat. Va parlar amb testimonis directes.

El personal d'un establiment comercial del Raval de Montserrat va dir als agents que les dues dones enxampades havien sostret de la botiga set peces de roba. I que havien agredit una de les dependentes en el moment de dur a terme el robatori.

Les sospitoses van ser identificades i escorcollades. En les bosses que portaven en la seva fugida cap al carrer de la Goleta hi havia molts productes suposadament procedents de robatori. Del robatori final, el que va desencadenar l'actuació policial, i sembla que d'altres previs.

Una navalla

Els agents van trobar en les bosses prop de quaranta peces de roba. També van decomissar una navalla. Segons la policia, els articles havien estat sostrets, pel que sembla, de diversos establiments.

Les dues dones van ser detingudes. Eren presumptes autores d'un robatori amb violència.