Canvis a la R4 de Renfe durant el mes d'agost

23.07.2019 | 12:38

Entre el 29 de juliol i el 25 d'agost, Rodalies de Catalunya reajusta els seus serveis a la línia R4 (Sant Vicenç de Calders – Manresa per Martorell), la que passa per Terrassa, tal i com s'ha fet en estius anteriors. També queden afectades pels nous horaris les línies R2 (Castelldefels - Granollers Centre) i R3 (L'Hospitalet – Puigcerdà per Vic). A més, degut a la nul·la demanda que es produeix en aquestes dates des d'aquesta setmana ja no circularan els trens de la línia R7 fins el 25 d'agost.

La nova oferta garanteix la mobilitat dels viatgers en aquestes línies atenent a l'important descens de clients que es produeix en aquests serveis durant aquestes dates i és suficient per assumir els viatgers del tall de Metro de la L1.

L'oferta es manté a les línies de la costa i als serveis regionals. Aquests serveis, que concentren la major part de la demanda, estival disposen d'una àmplia oferta de productes combinats d'oci per desplaçar-se fins a parcs aquàtics, platges o recintes temàtics.