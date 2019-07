El rector de la UPC, Francesc Torres, desitja un bon estiu ple de màgia des de Terrassa

22.07.2019 | 12:51

El rector de la UPC, Francesc Torres, desitja un estiu ple de màgia a les xarxes socials des de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat). El vídeo s'inspira en el personatge de Harry Potter i en el seu col·legi, que s'anomena Hogwarts. Torres simbolitza la màgia amb l'enginyeria, les ciències, l'arquitectura com a coneixements que ajuden a transformar el món i millorar la vida dels humans. Des de premsa han explicat que el vídeo s'ha gravat aquest any a Terrassa pel vincle que hi ha entre la màgia de Harry Potter, Hogwarts i la ciència i la tecnologia. Han dit també que molts estudiants de la Eseiaat anomenen l'edifici històric de Lluís Muncunill com Hogwarts.