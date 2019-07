Prodis desitja bon estiu al ritme de "La venda"

22.07.2019 | 12:54

Un any més, els usuaris i treballadors de Prodis han gravat un vídeo per desitjar un bon estiu a tothom. En aquesta ocasió, els membres de l'entitat han escollit "La venda", la cançó amb la qual el cantant terrassenc Miki Núñez va representar Espanya al Festival d'Eurovisió, per contagiar la seva energia i vitalitat a les xarxes. A més, han comptat amb un convidat molt especial. El mateix Miki Núñez va visitar les instal·lacions de la fundació, on va muntar una autèntica festa que ha quedat plasmada en el vídeo.