Queixes per la melassa que cau d'arbres

Javier Llamas

20.07.2019 | 04:00

A vegades, per telèfon, a l'Ajuntament em diuen 'la senyora de l'arbre'". Per la seva tenacitat, per les vegades que ha trucat per a queixar-se. Porta anys així. Josefa Montoya viu al carrer del Doctor Aymerich i Gilabertó, en Ca n'Anglada, i té davant de casa seva un arbre que la té amargada perquè no para de vessar melassa i la vorera està tacada d'aquesta substància. Passa el mateix amb altres arbres en la zona i l'Ajuntament ho ...