Paquet d'inversions al carrer per valor de 2,5 milions d'euros

Laura Mangas

20.07.2019 | 04:00

La liquidació del pressupost de 2018, com ve succeint els últims anys, ha donat uns folgats superàvits que ara s'utilitzaran, tal com diu la llei, per anar reduint el deute municipal i una part també per fer obra pública. L'anterior equip de govern (PSC), encarregat d'executar el pressupost de 2018, ja tenia preparats una sèrie de projectes. Ara, el nou executiu (ERC i TxT) n'ha escollit uns quants per valor de 2,5 milions d'euros que anirà ...