Passió per "La Passió" a la plaça de Trafalgar

Destinacions turístiques. Londres

Diari de Terrassa i Paula Baena Velasco/EFE

20.07.2019 | 04:00

La capital britànica mostra per novè any consecutiu la seva passió per "La Passió de Jesús", una obra de teatre a l'aire lliure que descriu els darrers dies en la vida del fill de Déu fet home.Des de fa 2019 anys, els cristians de tot el món celebren la Setmana Santa, els últims dies de vida, la mort i posterior resurrecció de Jesucrist sobre la qual es funda aquest credo.Es tracta d'un dels moments més importants de l'any, per al qual els practicants s'han estat preparant durant quaranta dies ...