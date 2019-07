"Al Centre ens ensenyaven l'entorn i, sobretot, el respecte a la natura"

Francesc Estrada Vilalta, guardonat amb la medalla als 75 anys com a soci del Centre Excursionista de Terrassa

Sergi Estapé

20.07.2019 | 04:00

Va néixer el 2 de febrer de 1926 i va arribar a Terrassa procedent de Ribes de Freser, per estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis, i per aprendre l'ofici de pintor. El passat mes de juny, li van fer entrega de la medalla de recordatori pels seus 75 anys com a soci del Centre Excursionista. Als seus 93 anys, repassa la seva relació amb aquesta entitat.Quan va fer-se soci del Centre Excursionista i per quin motiu?Tenia 17 o 18 anys. Anava a l'Escola d'Arts i Oficis i uns companys em ...