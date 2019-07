Can Palet II. Festa major

20.07.2019 | 04:00

A Can Palet II aquest matí els veïns és trobaran per esmorzar. Els participants podran triar entre sardinada o botifarrada, acompanyades de pa, vi o refresc. És una forma de carregar piles per una tarda de flamenc i una nit de ball. Demà hi haurà festa de l'escuma i el tancament de festa el faran els Diables de Sant Pere Nord.