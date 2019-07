Anava en estat ebri al volant d'un cotxe robat i es va saltar un semàfor

J. Ll.

20.07.2019 | 04:00

Anava ebri al volant d''un cotxe que no era seu, que havia agafat sense permís. I es va saltar un semàfor en vermell. El van detenir ahir.

A les quatre de la matinada, una patrulla de la Policia Municipal va observar un vehicle que circulava sense les llums enceses per l'avinguda de Jaume I, en sentit Nord. El agents van circular darrera del cotxe fent-li indicacions per aturar la marxa a la Rambla de Francesc Macià. El vehicle, però, va continuar pel carrer de Provença. A la cruïlla d'aquest carrer amb l'avinguda de Béjar es va saltar el semàfor en fase vermella. I allà es va aturar.

El conductor anava indocumentat. I ebri. Els policies li van fer les proves d'alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,54 mil·ligrams. Una patrulla policial es va desplaçar al lloc on el conductor deia que hi residia. Era veritat. Efectivament, una persona va confirmar que l'infractor vivia allà des de feia poc temps. Però el vehicle que conduïa era de la seva propietat (de la persona que va atendre els policies) i l'havia agafat sense el seu permís, motiu pel qual presentaria denúncia per la sostracció.

Els agents van detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte de furt d'ús de vehicle a motor. En consultar les dades del vehicle, els agents van comprovar que el turisme es trobava sense assegurança. La sanció, és clar, serà en aques cas pel propietari.