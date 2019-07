La policia troba i denuncia el conductor d'un vehicle fugit després d'un accident 

19.07.2019 | 04:00

La Policia Municipal va trobar el dimecres al conductor d'un cotxe que havia fugit després d'un accident en el barri de Vallparadís. L'implicat va fugir després de xocar contra dos automòbils estacionats al carrer de Salvador Busquets, entre la carretera de Castellar i el carrer de Mañé i Flaquer. L'amo d'un dels vehicles danyats va telefonar a la policia a les 7.35 del matí per a informar dels desperfectes i per dir que el cotxe responsable no estava al lloc. Uns agents es van presentar en la zona i van comprovar el fet. Hi havia dos automòbil perjudicats. La Policia Municipal va realitzar indagacions i va esbrinar que el cotxe causant de l'accident havia estat retirat per una grua d'assistència. I van identificar el seu titular i van cursar una denúncia per haver-se marxat del lloc d'un accident sense facilitar les seves dades.