19.07.2019 | 04:00

El PSC té previst votar en contra de la proposta de Junts per Terrassa de col·locar una pancarta al balcó de l'Ajuntament amb el lema "La democràcia no es jutja", que vol donar suport als polítics presos. Alfredo Vega, portaveu socialista, explica que demanaran votació separada als diferents acords de la moció impulsada per JxT, però amb el que fa referència a la pancarta no hi estan d'acord perquè creu que ...