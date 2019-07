Monestirs en paratges inesperats

Destinacions per a l'estiu. Croàcia

19.07.2019 | 04:00

Els monjos croats van aprofitar enclavaments insulars per a construir els seus llocs de culte i portar una vida de lliurament a Déu allunyats de la civilització i de l'enrenou terrenal. Alguns dels seus monestirs se situen en llocs tan bells€ com sorprenents.

El camí de renúncia a la vida mundana i de lliurament al suprem creador de l'univers i a l'oració que trien els monjos d'algunes ordres per a viure en comunitat i solitud, requereix que s'instal·lin en cases o convents situats en llocs allunyats dels poblats.

És el que han fet els monjos de Croàcia, que han construït alguns dels seus monestirs en petits enclavaments insulars, envoltats de pau, bellesa i espiritualitat, a més d'aigua, que ara poden visitar-se descobrint alguns dels racons més bells i sorprenents de l'anomenat "país de les mil illes", encara que en realitat són 1.244, entre illes i illots.

"Croàcia és un país relativament petit, però que ofereix grans atractius que es poden recórrer en uns 15 dies", informa un representant de Turisme de Croàcia (TdC) (https://visitacroaciablog.es). "Encara que molts visitants prefereixen establir-se en una regió per a gaudir en profunditat de la seva cultura, naturalesa, illes, platges, pobles amb encant i gastronomia típica", afegeix.

"Croàcia és un país per a visitar durant tot l'any, però si es volen veure les illes cal tenir en compte que, fora de l'estiu, la freqüència de les rutes dels ferris (transbordadors) i catamarans es redueix i, en els mesos més freds, alguns no funcionen", assenyala la portaveu de TdC.

Recomana fer un cop d'ull a la llarga llista i visitar sis monestirs situats en llocs sorprenents:

MONESTIR DE BLACA (ISLA DE BRAC)

En el sud de l'illa de Brac, famosa pel seu Cap Daurat i per la seva enlluernadora pedra blanca amb la qual es va construir part de la Casa Blanca de Washington, es localitza entre les localitats de Bol i Milna, un lloc conegut pels vilatans com "Pustinja" (desert). Es tracta d'un dels llocs més pintorescos i accidentats de l'illa on els monjos franciscans van decidir construir el seu monestir pegat a la muntanya, el Monestir de Blaca. En l'actualitat el conjunt històric s'ha convertit en un museu.

MONESTIR DE BADIJA (ISLA DE KORCULA)

Mults visitants arriben a l'illa de Korcula, una de les més belles i més visitades de la regió de Dubrovnik, atrets per la bella ciutat medieval on, segons una tradició local -no provada- va néixer el viatger Marco Polo, però desconeixen que a sol 10 minuts del port es troba l'illa Badija amb un bell monestir franciscà. Els monjos van estar vivint allí fins a 1950, que en l'actualitat s'ha transformat en un centre de recreació que encara alberga l'església i el convent.

MONESTIR DE KOSLJUN (ISLA DE KRK)

A l'illa de Krk, situada en el nord de Croàcia i connectada al continent per un pont, a dues hores per carretera de l'aeroport de Zagreb, es troba la localitat de Punat, que és el major centre nàutic de l'illa. Enfront de la seva costa s'albira l'illa de Kosljun, un illot d'exuberant vegetació amb més de 400 espècies de plantes, que alberga un monestir franciscà que guarda documents històrics de gran valor. Des de Punat es pot visitar el monestir prenent un petit vaixell que triga només uns 10 minutsen arribar a destí, perquè l'illot de Kosljun es troba a 750 metres de la costa croata .

MONESTIR VELIKO JEZERO (MLJET)

En la part occidental de l'illa de Mljet es localitza el bellíssim Parc Nacional de Mljet, un paradís en el sud de Dalmacia, on governen l'assossec i la pau, l'olor a pi i a mar. Mljet és una de les illes més seductores de la regió de Dubrovnik, de la qual es troba a menys d'una hora amb vaixell, a causa de la seva frondosa vegetació, els seus espectaculars llacs d'aigua salada i les seves exuberants platges. Els monjos benedictins van aprofitar aquest bell lloc per a construir el seu monestir en un illot a la meitat del llac salat Veliko Jezero. El monestir va ser abandonat i en l'actualitat alberga un restaurant.

MONESTIR DE GALEVAC (UGLJAN)

En la regió de Zadar, a uns 80 metres de la localitat de Preko, a l'illa de Ugljan, una ínsula d'espessa vegetació mediterrània i belles badies naturals, esquitxada de pintoresques localitats amb un ric patrimoni històric-cultural, emergeix un petit i bell illot amb el seu monestir. Es tracta de l'illa de Galevac i del seu monestir franciscà que data del segle XV. Es pot visitar el seu museu que conté una exposició de llibres antics, manuscrits glagolíticos i valuoses pintures. L'illa té connexió amb la costa de Ugljan durant el dia, mitjançant un petit barquito de fusta.

MONESTIR FRANCISCà (VISOVAC)

El Parc Nacional de Krka, a la regió de Sibenik, solcat pel riu Krka, mostra rierols, salts d'aigua, cascades i llacs i on, a més, es poden visitar monuments culturals i històrics, i admirar les belles formacions geològiques de travertí, un tipus de pedra calcària. En un dels seus llacs es troba un petit illot on els monjos no van dubtar construir el seu lloc de culte. Es tracta del monestir franciscà de La nostra Senyora de la Misericòrdia i l'Església de La nostra Senyora de Visovac, que daten de l'any 1445. El Parc Nacional ofereix una excursió addicional per a la visita de l'illot de Visovac, el seu monestir, església i museu.



La xifra

1.800

Són els quilòmetres que hi ha des de Terrassa