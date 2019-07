Josep Gòrriz: "La principal virtut de l'autor és l'honestedat"

19.07.2019 | 04:00

El professor Josep Gòrriz coneix bé les claus d'un bon relat i ahir, a la conferència de la cerimònia d'entrega dels premis Relats Breus, va parlar del repte que suposa escriure un conte. Qui l'afronti, va dir, hi ha de saber que "és com una novel·la, però més curt". Ha de tenir introducció, nus i desenllaç, i "si no hi ha conflicte, no hi ha història". Ha d'incloure protagonistes i antagonistes i "la forma no ha d'estar mai supeditada al contingut".

L'escriptor, jurat del concurs, va recordar els pressents que escriure és crear, mai copiar i per ser originals "hem de buscar dins de nosaltres i ser sincers", per què "la principal virtut de l'autor és l'honestedat".

El conte es el primer esgraó de la literatura. Ha de tenir "contradiccions, però ha de ser versemblant".

L'autor va recordar durant la seva dissertació a autors consolidats que han treballat el conte abans o en paral·lel a ser escriptors consolidats. És el cas de Cervantes, que 15 anys abans d'escriure El Quijote" va fer "Las novelas ejemplares" o Mercè Rodoreda, autora de contes com "La meva Cristina".

En aquests relats, "la primera frase, el primer paràgraf és la cèl·lula mare del micro-conte", recull els elements claus del relat. Com exemple, el conte "L'estel", d'una alumna de 12 anys dels INS Blanxart que Josep Gòrriz va llegir com a mostra que la llavor pren.