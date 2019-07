Gala d'OTFest al Parc Audiovisual

Redacció

19.07.2019 | 04:00

El concurs de talent musical "Operación Triunfo" (OT) va celebrar ahir l'OTFest, una gala que va reunir per primera vegada a exconcursants del programa amb alguns aspirants a ser alumnes de la que es considera la millor academia de música de televisió. El festival va comptar amb cantants de les edicions de 2017 i 2018, entre ells Miki Núñez, de Terrassa, i representant de l'Estat espanyol a l'Eurovisió de 2019, al costat d'Alba Reche, Natalia Lacunza, Nerea Rodríguez, Raoul, Carlos Right, Dave Zulueta, Julia Medina, María Escarmiento i Ricky Merino. Van actuar amb una selecció de dotze anònims que han aconseguit el passi directe per a la primera fase del càsting de la nova edició del programa de La 1. Una d'aquestes persones és l'Amber Figueroa, de Rubí, l'únic representant del Vallès. Tots ells van compartir escenari en un concert que es va poder seguir ahir a la tarda en "streaming" per tot el món a través del canal oficial de You Tube del programa "Operación Triunfo". Miki va interpretar "Celébrate". Els aspirants, entre els quals es troba la jove de Rubí, han estat seleccionats per l'equip de casting liderat per Noemí Galera. Un total de 200 persones de públic, escollides a través d'un sorteig en xarxes socials, van poder viure el festival en directe al Parc Audiovisual.