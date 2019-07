Eva Lozano i Juan A. López, guanyadors dels Relats Breus

Laura Hernández

19.07.2019 | 04:00

Un joc secret de mirades entre veïns i un suggerent viatge en tren guanyen la desena edició del premi Relats Breus de Diari de Terrassa. Eva Lozano Carpente, amb el seu conte "Vergonya", en la categoria de relats en català, i Juan Antonio López Segura amb la història "El tren", en castellà, són els autors guardonats amb els 500 euros corresponents al primer premi.

La Nova Jazz Cava va acollir ahir a la tarda la vetllada literària on es va desvelar el nom dels guanyadors del premi Relats Breus 2019 entre les quaranta finalistes. Poc abans de les set de la tarda Josep Arnero, cap de redacció de Diari de Terrassa, pronunciava el nom dels sis autors guardonats en les dues categories de relats en català i castellà.

Al conte "Vergonya", Eva Lozano es passeja pels secrets dels veïns d'una comunitat que fan de les mirades amagades un joc divertit i excitant. És la guanyadora del primer premi en català i va rebre el guardó molt emocionada. "Per a tots els que ens agrada escriure -va dir- aquests premis són una empenta per començar una novel·la. Jo estic a punt de fer-ho i aquest guardó és tan important!".

En la categoria de relats en castellà, el guanyador Juan Antonio López explica com un monòton viatge de feina en tren pot esdevenir una oportunitat apassionant, només fent volar la imaginació. Amb "El tren", Juan Antonio López guanya el seu cinquè premi Relats Breus, un guardó que va agrair amb humor: "Vull deixar clar -va dir els finalistes pressents- què no tinc familiars ni coneguts al jurat".

El segon premi, dotat amb un ordinador portàtil Hewlett Packard, va ser per Toni Espinach i Grau i el seu relat en català "Massa tard", que descriu la gimcana d'un jubilat per cobrar la pensió quan el donen per mort. Lucena Fernández Martín és la guanyadora del segon premi en castellà. La seva història, "Si yo no soy Caperucita, ¿por qué me atacan los lobos", és el relat en primera persona d'una dona en estat de coma a l'hospital que ha estat violada. Lucena va tancar la lectura del relat amb una proclama contra la violència masclista: "Ni una más", va dir.

Els tercers premis dels Relats Breus són per Octavi Bono i Gispert, en català, pel seu conte "Make Up". És la història del viatge en bus d'en Miquel cap a la seva identitat femenina. Lola Sanábria García és la guanyadora del tercer premi en castellà amb el títol "Matrimonio". L'autora, que viu a Madrid i va excusar la seva absència a la gala, explica al seu relat el joc particular d'una parella contra el fantasma de la monotonia. Ambdós guanyen una impresora HP.

Una vetllada literària

A la gala literària d'entrega dels Relats Breus de Diari de Terrassa van intervenir ahir Raúl Sanz, director general de Diari de Terrassa, que va animar a la ciutadania a participar en "un concurs molt consolidat, molt important per Diari de Terrassa i una aportació més que fem a la cultura. Als relats -va afegir- hi ha cultura i una part emocional que ens omple molt".

Patrocinen el concurs Hewlett Packard i l'Ajuntament de Terrassa. Jennifer Ramírez, regidora de Relacions Internacionals, va participar en l'entrega dels guardons i va ser l'encarregada de tancar l'acte. L'edil de Tot per Terrassa fa felicitar els guanyadors i va celebrar el talent del concurs literari.

A la vetllada a la Nova Jazz Cava van ser presents la majoria dels membres del jurat del certamen, integrat per Pedro Millán, director de Diari de Terrassa; Josep Arnero, cap de redacció, que va ser l'encarregat de conduir la gala literària; el professor i escriptor Josep Gòrriz i el periodista i poeta Luis M. Andrés.

També van ser els finalistes del premi Relats Breus 2019, que a la seva desena edició ha rebut la xifra rècord de 1.500 contes procedents de diferents països. Un per un, els autors dels contes seleccionats, van recollir el diploma que els acredita com a finalistes del premi Relats Breus 2019. Molts d'ells són cares conegudes d'anteriors edicions.

Els finalistes

Els autors dels quaranta millors relats són, en la categoria en català: Joan Simó Peñalva; Francesc Rodríguez Sánchez; Toni Espinach i Grau; Dolors Clota García; Manuel Font Oller; Francesc Cutchet Domènech; Maria Ribelles Ramis; Eduard Casas i Gassó; Octavi Bono i Gispert; Susana Sentellas Minguillón; Eva Fancelli i Font; Francesca Soldevilla i Vidiella; Eva Lozano Carpente; Balís Catmí; Virginia Segú Selva; Francesc Moreno Chimeno; Daniel Fernández-Galeote; Anna Montoro Montes; Teresa Mora Romagosa i María Asunción Gómez Caamaño.

En castellà són Rafael Ureña Egea; Antonio Martín García; Encarna Ruíz Rodríguez; Javier Mariscal Crevoisier; Fernando Marín Gallardo; Maria Teresa Marlasca Orea; Concha Mora Olmedo; Marta Carón Peña; Matilde Bello Orozco; Isabel García Viñao; Gustavo Eduardo Green Sinigaglia; Sara María Nieto Yuste; Lola Sanabria García; José Natividad Méndez Patiño; Juan Antonio López Segura; Indira Córdoba Alberca; Encarni Fernández Martín; Laura Pi Gutiérrez; Daniel Hoenjet i Alba Martínez Flores.

Estímul

L'apunt

