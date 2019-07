Allau de relleus a la cúpula tècnica

Hi ha una renovació total dels tècnics de més alt nivell a l'Ajuntament.

Laura Mangas

19.07.2019 | 15:27

L'equip de govern renova l'equip tècnic de més alt nivell i només manté dues directores d'àrea del passat mandat, Montserrat Martínez Soler i Helena Alcaraz. La resta de directors arriben nous al càrrec, tot i que la majoria són professionals de la casa.

Serveis Territorials i Seguretat els dirigirà Emilia Andreu. La direcció d'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat anirà a càrrec de Cristina Escudé. Serveis Generals i Govern Obert estarà comandada tècnicament per Montserrat Martínez Soler. Al capdavant de Drets Socials estarà David García Gálvez. La nova àrea de Cicles de la Vida tindrà com a director a Santiago Martínez Illa, provinent de la Diputació de Barcelona. La direcció de l'àrea de Promoció Econòmica anirà a parar a Miquel Pérez. I Projecció de la Ciutat estarà dirigida per Helena Alcaraz. Finalment, Joan Rovira serà el nou director de Presidència.