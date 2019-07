El ple ordinari s'avança demà a les 8 del matí

18.07.2019 | 04:00

La liquidació de l'exercici 2018 de l'aportació municipal a Tmesa és un dels temes que demà passarà per aprovació del ple. La d'aquest mes serà una sessió peculiar, ja que l'horari del ple s'avança a les 8 del matí. El motiu és que a les 12.30 hores se celebra el ple de constitució del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a Sabadell, i hi ha sis regidors de Terrassa que han de ser-hi presents com a ...