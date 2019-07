"No hi ha necessitat de tergiversar res"

18.07.2019 | 04:00

El director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Viñas, considera que la polèmica oberta amb l'INS Mont Perdut sobre l'apertura d' un segon grup a 2n de batxillerat no està justificada. "No tenim cap necessitat de manipular res. La matrícula és de 42 alumnes i, per això, es manté un grup i s' ha fet una dotació d'un professor més a jornada completa. Amb aquesta mesura la ràtio és de 21/22 alumnes i, per tant, no es pot parlar de massificació. Ara, si al setembre, aquesta matrícula augmenta, tal com diu l'assemblea, ja buscarem solucions". Viñas també va fer notar que Educació fa una planificació general i no solament per un sol centre. "Tenim 60 places de 2n de batxillerat vacants a la xarxa pública. Abans d'obrir nous grups, s'han d'omplir aquestes que estan lliures", va dir.