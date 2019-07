Excel·lència a la selectivitat

18.07.2019 | 04:00

El regidor d'Universitats, Pep Forn, acompanyat de portaveus i representants dels grups municipals, va presidir ahir l'acte de recepció als alumnes de Terrassa que han estat guardonats pel Govern per haver obtingut una qualificació igual o superior a 9 en la selectivitat de juny. Aquests joves brillants són Eva Bell Orellana i Georg S. Danov (INS Can Jofresa), Paula Balsebre Medina, Juliàn Garcia Aranda, Susanna Martínez Llopart i Santiago Ortiz Cardús (INS Montserrat Roig), Sara Martínez del Pozo, Jordi Martínez Sant i Jan Figueras Gibert (Cingle); Miquel Comas Hervada, Mireia Margarit Aymamí, Àlex Nicolàs Martínez i Daniel Ridao Velasco (Tecnos) i Anna Marcial Ridao (Petit Estel-La Nova). També hi ha Oriol Baeza (INS Terrassa) i Gerard Mercè Carbonell (Karmel). Aquests dos últims no van poder assistir ahir a l'acte de l'Ajuntament.