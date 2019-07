Segona vida als pneumàtics per fabricar calçat

17.07.2019 | 13:00

Investigadors del departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira Virgili, juntament amb investigadors de la UPC a Terrassa, than trobat una segona vida a la goma de les rodes en desús. El nou material podria suposar un estalvis de 20 milions d'euros l'any en matèria prima per al sector del calçat i una reducció de 40 mil tones d'emissions de Co2. Els investigadors han desenvolupat una goma vulcanitzada procedent de pneumàtics, la qual, mitjançant un procés senzill i combinant-la amb un polímer, es pot reconvertir en material aïllant per al calçat. Actualment, els investigadors de la URV i UPC treballen en buscar noves aplicacions utilitzant la mateix tècnica i, de moment, han obtingut resultats prometedors amb aplicacions com recobriments i safates de cables.