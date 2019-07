17.07.2019 | 15:51

Els grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem han signat un pacte per governar el Consell Comarcal del Vallès Occidental durant els propers quatre anys. Tal com va avançar Diari de Terrassa el passat 11 de juliol, aquestes tres formacions faran possible que el socialista Ignasi Giménez torni a ser president de la institució. El ple de constitució se celebrarà divendres a Sabadell.