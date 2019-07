Premi a l'excel·lència al doctor Garcia-Elias

17.07.2019 | 04:00

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica ha lliurat el Premi d'Honor i Excel·lència al terrassenc Marc Garcia-Elias i Cos, metge traumatòleg especialitzat en cirurgia de la mà i president de l'International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH). Marc Garcia-Elias i Cos és doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma i Master en Biomecànica per la Mayo Medical School, Rochester, MN (EEUU). És co-fundador de l'Institut Kaplan de Cirurgia de la Mà i ha estat president de la Societat Espanyola de Cirurgia de la Mà.