Mútua diu que urgències té tots els recursos disponibles activats

Laura Hernández

17.07.2019 | 04:00

La direcció de Mútua Terrassa ha fet públic un comunicat relacionat amb la polèmica per la saturació del servei d'urgències, on afirma que "actualment el servei té tots els recursos disponibles activats: professionals, equipament i instal·lacions habituals fora de l'època de PIUC", el pla que s'activa en època d'epidèmia, des de final d'any fins a mitjans del primer trimestre de l'any.L'hospital universitari explica que "l'elevada ocupació dels espais disponibles per l'atenció del servei ...