Flamenc i una nit de foc espectacular com a comiat

Can Parellada. Festa major

17.07.2019 | 04:00

A Can Parellada aquest any estrenaven Cursa Popular de la mà de La Mitja de Terrassa amb categories infantil i adults. La cita esportiva, amb la col·laboració del veïnat en l'organització, va ser un èxit, amb la participació de corredors de tota la ciutat disposats a validar una bona marca personal.La festa, amb una participació masiva i genertalitzada, va incloure dues sessions d'activitats i actuacions del barri com la que mostra la foto, amb una exhibició de flamenc. El programa ha donat ...