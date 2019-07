Ferit un motorista en una caiguda

17.07.2019 | 04:00

Un motorista va resultar ferit dilluns en caure al terra. A les 10.40 del matí, el sistema d'emergències 112 va informar a la Policia Municipal de la caiguda d'un motorista a la carretera de Castellar. Sembla que la motocicleta circulava en sentit al centre de la ciutat i va frenar bruscament per evitar impactar contra el vehicle que circulava davant seu. Aquest vehicle havia frenat per cedir el pas a un vianant que creuava per un pas de vianants, poc abans d'arribar a la plaça de la Dona. El motorista va ser traslladat per una ambulància a Mútua.