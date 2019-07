Excel·lència acadèmica a la selectivitat

Mercè Boladeras

17.07.2019 | 04:00

La motivació per aprendre, la facilitat per comprendre i retenir coneixement, la constància i l'esforç són elements que, ben alienats, donen quasi sempre molts bons resultats acadèmics. Tot això ho expliquen catorze alumnes, vuit nois i sis noies, que han aconseguit un 9 o més en la fase general en les Proves d'accés a la universitat (PAU i que reberen el divendres la distinció del Govern de la Generalitat per la seva excel·lència acadèmica. Els alumnes brillants estudien en centres de ...