Els jocs tradicionals trauen els veïns al carrer

Can Palet de Vista Alegre. Festa major

Redacció

17.07.2019 | 04:00

La comissió de festes de Can Palet de Vista Alegre tenia com a objectiu que nens i joves "deixessin el mòbil, la consola i l'ordinador i sortissin el carrer", i ho va aconseguir. La programació de jocs tradicionals va ser la clau de l'èxit d'una festa molt popular on algunes activitats van repetir per aclamació popular.És el cas del circuit de patins que es va organitzar a la plaça de la Pau, a la zona d'asfalt. Va agradar tant, que ...