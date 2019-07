Diari de Terrassa entrega els premis del Gran Sorteig d'Estiu

Redacció

17.07.2019 | 04:00

I ara, una foto de família. Cares somrients mirant a la càmera. Diari de Terrassa va lliurar ahir els premis del seu Gran Sorteig d'Estiu. Ho va fer en la seu d'aquest periòdic, al carrer del Puig Novell, en un acte distès en el qual Raúl Sanz, director general del mitjà, va agrair als destinataris dels premis la seva fidelitat a Diari de Terrassa. Només un dels presents es va lliurar fora, a uns metres de la redacció: va ser el pernil d'Enrique Tomàs, pernil de gla seleccionat. Aquesta convocatòria i moltes altres realitzades per aquest rotatiu constitueixen una forma de reconeixement als lectors.

"Que sortim macos", va advertir una de les premiades al fotògraf arribat el moment d'immortalitzar la situació, després del lliurament de cadascun dels articles, complementada amb calendaris i litografies. Raúl Sanz va dirigir als participants unes paraules d'enhorabona i, sobretot, d'agraïment. Gràcies a persones com les distingides en el sorteig hi ha treballadors que cada dia "tiren endavant el diari per a informar els terrassencs de l'actualitat de la seva ciutat", va dir.

Acabada la cerimònia en les oficines, part de la comitiva es va dirigir a l'establiment de pernils d'Enrique Tomàs situat a pocs metres, en el número 69 del carrer de la Font Vella. Franquejar la porta del local és endinsar-se en l'aroma embriagadora del bon pernil, que tot l'inunda. Allà, Rafa Carballo, el propietari del prestigiós comerç, va lliurar el pernil de gla a l'Antonio Ruiz, el guanyador. Antonio, acompanyat de la seva esposa, Maria Àngels Coral Franch, és subscriptor de Diari de Terrassa "des de fa vint-i-cinc anys, com a mínim. Segurament em quedo curt". Té 73 anys i és veí de ca n'Aurell.

Guanyador

Aquests són els noms dels guanyadors d'aquesta convocatòria:

Antonio Ruiz Vilaregut, com queda dit, ha estat l'afortunat amb el pernil Enrique Tomás de nou kilos.

Jaume Grau Prat és el guanyador d'un sopar per a dues persones al Celler de Matadepera i Martí Invers ha estat la persona afortunada amb una visita enoturística a la bodega Raventós d'Alella.

El Gran Sorteig d'Estiu incorporava també quatre lots de productes de la firma Skeyndor que s'emporten Núria Riera Canillo, Elisa Marqués Fernández, Eva Varo Fernández i Rosa Solà Ferrús. Cada guanyadora va rebre dos lots Eternal i dos lots Corrective.

La campanya de Diari de Terrassa inclou un altaveu Bluetooth Sony de Milar Paloma que s'emportà el lector David Valverde Portero. El pack de Bo Beauty Equo el gaudirà Àngels Martín Coronel. El premi consisteix en una sessió de sauna, jacuzzi i massatge relaxant. El sorteig es va fer el 9 de juliol.