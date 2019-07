Denunciat un conductor per donar positiu en cocaïna i marihuana 

17.07.2019 | 04:00

Conduïa una furgoneta i feia maniobres estranyes, i una patrulla de la Policia Municipal el va aturar per aquesta raó. I denuncià l'implicat perquè va donar positiu en consum de dues drogues: cocaïna i marihuana. Va haver-hi més denúncies en la mateixa actuació. La intervenció policial es va fer a la 1.30 de la matinada d'ahir. Els guàrdies van aturar la furgoneta perquè estava fent "maniobres estranyes" al carrer del Doctor Aymerich i Gilabertó, a l'alçada del carrer de Sant Cosme, en el barri de Ca n'Anglada. En comprovar la seva documentació, els policies van veure que al conductor no li constava cap permís de conduir en vigor. Sotmès a la prova de consum de drogues, el conductor va donar positiu en cocaïna i THC (principi actiu del cannabis), motiu pel qual el van denunciar. Tanmateix, en l'escorcoll els agents van localitzar a l'interior del vehicle una bossa amb una substància, presumptament marihuana, d'un pes d'1,1 grams. El conductor identificat va ser denunciat per conduir amb un permís no vàlid i per donar positiu en drogues, així com també per no haver passat el vehicle la ITV. Els policies municipals van decomissar les substàncies trobades a l'interior del vehicle per a elaborar l'expedient sancionador administratiu.