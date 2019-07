Concentració per a condemnar una altra violació perpetrada a Manresa

La protesta va ser convocada per la Comissió 8 de Març de Terrassa.

La protesta va ser convocada per la Comissió 8 de Març de Terrassa. Nebridi Aróztegui

J. Ll.

17.07.2019 | 04:00

El diumenge passat, una noia de 17 anys va denunciar haver estat violada per un grup de joves en un pis de Manresa. Una altra vegada Manresa, on es van produir els abusos sexuals a una menor de 14 anys que han estat jutjats recentment. Una altra vegada allà, però hi ha perill "que passi en qualsevol ciutat", va dir una de les dones que ahir van llegir un manifest de condemna en el Raval de Montserrat.

La Comissió 8 de Març havia organitzat la concentració, amb el lema plasmat en una pancarta: "Construïm una nova cultura. Diguem no a la violència contra les dones". Desenes de persones van participar en l'acte "contra la Justícia patriarcal" i contra "el descrèdit" cap a les dones o les menors "víctimes de la violència masclista". "Les dones i les nenes tenim dret a gaudir soles o acompanyades", es va llegir. El manifest va clamar per "un espai públic segur, lliure de violències masclistes". Es van fer dos minuts de silenci.