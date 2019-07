Ca n'Anglada vol recursos per millorar la convivència

Laura Mangas

17.07.2019 | 04:00

Fa poc més d'un any, el juny de 2018, el ple va aprovar per unanimitat una proposta de resolució formulada per l'Associació de Veïns de Ca n'Anglada per executar el projecte Futur Ca n'Anglada 2030. Un any després, els veïns tornen al ple per denunciar que el programa no es va dotar econòmicament i "no s'ha portat a terme cap dels microprojectes" que es van dissenyar.El projecte Futur Ca n'Anglada 2030 recull les intervencions que serien ...