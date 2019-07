L'Assemblea Stop Batxillerat Massificat acusa a Serveis Territorials de "manipular" dades

16.07.2019 | 12:19

Rèplica de l'Assemblea Stop Batxillerat Massificat al director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Viñas, en relació a les seves explicacions per no obrir una segona línia a 2on. de batxillerat a l'Institut Mont Perdut. L'assemblea, en un comunicat, acusa a Viñas de capgirar les dades de previsió per aquest grup i pel proper curs. Segons aquesta, el centre va comunicar que el curs vinent preveu 54 alumnes (42 matriculats a hores d'ara) i que "Serveis Territorials manipulà aquesta dada i la va rebaixar a 34 per no superar la ràtio que marca la llei i, per tant, adjudicar només un grup". El col·lectiu manté que "la dotació d'un docent més a jornada completa és insuficient per a garantir la mínima qualitat esperada en un centre públic de secundària".