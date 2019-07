Incendi de matolls amb diversos focus al Roc Blanc

16.07.2019 | 04:00

Un incendi va cremar uns 1.500 metres quadrats de matolls diumenge passat al sector del Roc Blanc. Algunes fonts van indicar que l'incendi tenia tres focus diferents. D'altres parlaven de dos punts. Es va declarar a les 11.40 del matí al carrer de Fiñana i en la extinció hi van participar cinc dotacions de Bombers de la Generalitat. Un focus ja estava controlat a les 11.55. Tots, a les 12.10. La Policía Municipal va tallar el trànsit en el carrer de Fiñana i el de Nàpols per a facilitar la feina dels serveis d'extinció, i va recollir dades per a fer un informe. Els bombers van remullar la zona per a evitar revifalles.